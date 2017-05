In questo momento il concetto di semplicità non ti riguarda. Hai setose profondità con cui giocare, scivolose complicazioni da assaporare e poetici labirinti in cui vagare. Spero che sfrutterai queste opportunità per attingere di più ai tuoi poteri nascosti. Da quello che vedo, la tua profonda intelligenza oscura è pronta a fornirti una gran quantità di nuovi indizi su chi sei veramente e dove devi andare. P.S. Puoi diventare più amico delle ombre senza compromettere il tuo rapporto con la luce.