L’attacco hacker contro Ashley Madison

Ieri un gruppo di hacker ha diffuso i dati personali di 33 milioni di utenti di Ashley Madison, un sito di incontri per persone sposate. Sono stati pubblicati in rete indirizzi email, numeri di telefono e di carte di credito. Le informazioni sono state pubblicate sul dark web, la parte di internet che non viene rilevata dai motori di ricerca e si può navigare solo usando software particolari, come Tor. Leggi