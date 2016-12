Migliaia di migranti sperano di raggiungere il Regno Unito attraverso il tunnel sotto la Manica

In un intervento sul Sunday Telegraph i ministri dell’interno francese e britannica hanno sollecitato ai partner europei una soluzione sul lungo termine per frenare i flussi di migranti, aggiungendo: “Queste persone credono che le nostre strade siano lastricate d’oro. Hanno idee irrealistiche di cosa possiamo offrire”. La Chiesa d’Inghilterra ha attaccato il premier David Cameron per la mancanza di compassione verso i profughi e la retorica “controproducente”.