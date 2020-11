Riconferma democratica

“La nostra sorellanza è resiliente”, ha twittato la rappresentante democratica del Minnesota, Ilhan Omar. Lei, Alexandria Ocasio-Cortez di New York, Ayanna Pressley del Massachusetts e Rashida Tlaib del Michigan sono state rielette alla camera dei rappresentanti del congresso. Un successo per questo gruppo di quattro democratiche non bianche (che è stato soprannominato the squad, la squadra), promotrici di un’agenda progressista, ambientalista e antirazzista, che sono state spesso prese di mira dal presidente Trump.