Gli Stati Uniti al voto

Nei mesi scorsi si è molto parlato dell’eventualità che Donald Trump si dichiari vincitore non appena ci saranno i risultati dei primi spogli. In molti stati si scrutineranno prima le schede di chi ha votato al seggio. Secondo gli analisti questi voti andrebbero in numero maggiore a Trump. Il presidente potrebbe così dichiarare vittoria, mettendo pressione sia sugli scrutatori sia sui tribunali, se ci dovessero essere problemi successivi al voto.

I social network saranno i luoghi ideali dove fare annunci del genere. Facebook, Instagram e Twitter hanno dei piani per arginarli. Le due aziende segnaleranno i post dei candidati che affermeranno di aver vinto le elezioni prima della fine degli scrutini.

Twitter avviserà gli iscritti con messaggi tipo: “Official sources called this election differently”, “Official sources may not have called the race when this was Tweeted”.

Facebook e Instagram scriveranno: “Votes are being counted. The winner of the 2020 US Presidential Election has not been projected”.