Gli elettori statunitensi ne sono largamente inconsapevoli, ma hanno in mano il destino del mondo dei prossimi anni. Presentare le elezioni americane in questi termini può sembrare eccessivo, ma in realtà non lo è.

Le elezioni hanno ormai l’aria di un giudizio su Donald Trump, per la sua gestione caotica della pandemia di covid-19 come per il futuro dell’economia arrancante degli Stati Uniti.

Ma lo stesso discorso vale sulla scena internazionale. Da un lato c’è Trump, che conta più amici tra gli autocrati che nelle democrazie liberali. Dall’altro abbiamo Joe Biden, che incarna non tanto un ritorno al “mondo di prima”, che non esiste più, ma una versione più civilizzata della diplomazia e della leadership.

Bilancio sfumato

La politica internazionale non è evidentemente la preoccupazione principale degli elettori statunitensi, ma se il resto del mondo avesse la possibilità di votare sceglierebbe sicuramente Biden con una larga maggioranza. Almeno in Europa, se diamo ascolto ai sondaggi d’opinione.

Il bilancio di Trump è più sfumato di quanto si pensi. Durante il suo mandato il presidente si è impegnato a sgretolare l’ordine internazionale costruito dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. Trump ha voltato le spalle ai grandi accordi internazionali, ha fatto uscire gli Stati Uniti dall’Unesco e dall’Organizzazione mondiale della sanità, ha indebolito le alleanze militari con l’Europa o la Corea del Sud e ha reso imprevedibile la diplomazia statunitense, messa costantemente a repentaglio da ogni tweet impulsivo.

Ma Trump ha avuto anche il merito di non scatenare una nuova guerra (come si temeva), mentre la classe politica americana ammette che il presidente aveva tutte le regioni per entrare in rotta di collisione con la Cina, anche se lo ha fatto in modo confuso e incoerente.