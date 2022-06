Bombi Il glifosato è un diserbante molto usato e altrettanto contestato. Secondo uno studio pubblicato su Science, il composto chimico è dannoso per il bombo terrestre (Bombus terrestris), anche se non lo uccide direttamente. Impedisce infatti alle colonie di insetti di mantenere la giusta temperatura all’interno dell’alveare, soprattutto quando il cibo scarseggia, con effetti negativi sulla riproduzione nel lungo periodo. I bombi sono molto utili per l’ambiente e l’agricoltura, perché come le api sono impollinatori. Il loro declino è stato spesso collegato all’uso degli insetticidi, ma raramente a quello dei diserbanti, che colpiscono specificamente le piante. Il meccanismo d’azione del glifosato sui bombi non è ancora noto. Nella foto: un bombo raccoglie il polline da un fiore di malvarosa