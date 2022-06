◆ Le Alpi stanno diventando più verdi, dice uno studio pubblicato su Science. I ricercatori hanno analizzato l’intero arco alpino grazie alle immagini scattate nel corso dei decenni dai satelliti Landsat 4, 5, 6, 7 e 8 della Nasa, scoprendo che il 77 per cento dell’area oltre la linea degli alberi è diventato più verde a causa dell’aumento della biomassa. Le immagini mostrano anche un limitato ritiro della copertura nevosa, pari a circa il 10 per cento. Le aree più colpite sono quelle tra le Alpi del nord francesi, la Svizzera, l’Austria e il settore alpino centrale italiano. Le fasce più esposte all’aumento della vegetazione sono quelle intorno ai 2.300 metri di altitudine, e alla perdita del manto nevoso quelle intorno ai tremila metri. La parte diventata marrone, senza neve né vegetazione, corrisponde a meno dell’1 per cento, un dato in controtendenza rispetto a quanto avviene nell’Artico e in Asia centrale, regioni in cui la crisi climatica sta trasformando rapidamente il paesaggio.