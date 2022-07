A giugno in Turchia l’aumento dei prezzi al consumo ha battuto un nuovo record, arrivando al 78,6 per cento. Ma gli esperti prevedono che presto supererà la soglia dell’80 per cento, scrive il Financial Times, soprattutto se ci saranno altri rialzi dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari e il governo continuerà a tenere basso il costo del denaro.