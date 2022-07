Due ragazzi girano in kayak dopo che le alluvioni hanno sommerso la loro città, Yarramalong, cento chilometri a nord di Sydney. Anche sulla capitale del New South Wales e sulle zone circostanti è caduta una quantità eccezionale di pioggia (73 millimetri in 24 ore), facendo del 2022 l’anno più piovoso mai registrato. In tutto lo stato 55mila persone hanno dovuto lasciare le loro case, anche in previsione dello spostamento delle perturbazioni in altre zone.