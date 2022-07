Un gruppo di studenti del Ballet Manguinhos durante un’esibizione per strada. La scuola di danza, che si trova nell’omonima favela di Rio, offre corsi di ballo gratuiti a più di quattrocento alunne tra i 6 e i 29 anni. E centinaia sono in lista d’attesa. Per molte ragazze frequentare le lezioni è un modo per fuggire alla violenza del quartiere, dove spesso ci sono operazioni della polizia contro i narcotrafficanti. Ora la scuola rischia di chiudere a causa dell’aumento dei costi di gestione e della mancanza di aiuti pubblici.