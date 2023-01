Attivisti per il clima cercano di fermare un escavatore vicino a Lützerath. Il 15 gennaio la polizia tedesca ha completato lo sgombero del villaggio che centinaia di ambientalisti avevano occupato per impedire l’espansione della miniera di lignite di Garzweiler. Durante le operazioni decine di persone sono rimaste ferite. Secondo gli attivisti per riuscire a limitare l’aumento delle temperature a 1,5 gradi l’uso del carbone in Germania deve essere abbandonato subito, e non nel 2030 come promesso dal governo.