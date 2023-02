Più di mezzo milione di lavoratori, tra cui 300mila insegnanti, ha partecipato allo sciopero organizzato il 1 febbraio dai sindacati britannici, che chiedono aggiustamenti salariali per compensare il forte aumento del costo della vita. Per il Guardian è stata la più grande mobilitazione degli ultimi dieci anni. Nel Regno Unito l’inflazione ha superato il 10 per cento, ma il premier conservatore Rishi Sunak sostiene che l’aumento dei salari farebbe salire ulteriormente i prezzi.