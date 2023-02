Secondo il ministero della salute, i nuovi casi di covid-19 in Italia nella settimana dal 20 al 26 gennaio sono stati 38.168, in calo rispetto ai 51.897 della settimana precedente. I dati reali, però, sono sicuramente più alti perché i tamponi effettuati a casa non risultano nei conteggi ufficiali. I decessi sono stati 345, in calo rispetto ai 495 della settimana precedente. Intanto, il 30 gennaio l’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di mantenere il livello d’allerta massimo, affermando che l’evoluzione della pandemia è imprevedibile.