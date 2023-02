◆ Nel febbraio 2019 una grande spaccatura che attraversava la piattaforma di ghiaccio Brunt, in Antartide, sembrava pronta a generare un iceberg due volte più grande della città di New York. Gli scienziati non avevano dubbi sul fatto che l’iceberg si sarebbe formato, ma non conoscevano i tempi. Ora, quasi quattro anni dopo, il distacco è avvenuto.