“Il 30 gennaio Luiz Inácio Lula da Silva ( nella foto ) ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Brasília. Il presidente brasiliano ha difeso l’idea di creare un gruppo di paesi per negoziare la fine del conflitto in Ucraina, ma ha detto che il Brasile non manderà munizioni per i carri armati a Kiev, perché non vuole partecipare in nessun modo alla guerra”, scrive la Folha de S.Paulo. La Germania ha reso noto che finanzierà con 38 milioni di dollari il fondo Amazzonia, un meccanismo internazionale contro la deforestazione.