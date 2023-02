Un momento della festa in onore di Iemanjá, la regina delle acque e del mare celebrata da alcune religioni afrodiscendenti e da culti sincretici come l’umbanda. L’evento si svolge il 2 febbraio di ogni anno sulla spiaggia di Rio Vermelho, a Salvador, e anche in altre città del paese. In quell’occasione i fedeli offrono alla dea candele, cesti pieni di fiori e dolci, che sono portati al largo su piccole imbarcazioni. Iemanjá è considerata una divinità protettrice dei pescatori e di tutte le persone che lavorano in mare.