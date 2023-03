Biologia Il pesce Kryptopterus vitreolus (nella foto), che ha dimensioni ridotte ed è quasi del tutto trasparente, è spesso presente negli acquari per i suoi colori iridescenti. Secondo uno studio pubblicato su Pnas, i colori dipendono dall’effetto di diffrazione della luce causato dalle fibre muscolari. Lo stesso meccanismo potrebbe essere presente in altri pesci trasparenti. Non è chiaro se i colori abbiano una funzione particolare.