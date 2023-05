Cina Fang Bin, l’uomo che ha documentato con dei video l’inizio della pandemia a Wuhan e per questo è finito in carcere, è stato liberato dopo tre anni. In uno dei filmati lanciava un messaggio che incitava il popolo alla rivolta contro il governo. L’ex avvocata Zhang Zhan, che come Fang ha denunciato la situazione a Wuhan, rimane in cella.