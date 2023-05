I corridoi ecologici sono elementi del territorio che collegano gli habitat naturali separati dalle barriere create dagli esseri umani, come strade, edifici o campi coltivati. Facilitano le migrazioni stagionali e più in generale lo spostamento e lo scambio delle specie animali e vegetali. “Guardandoli dall’alto gli ecocorridoi sembrano delle vene che collegano l’Europa. Sono in qualche modo l’opposto delle autostrade, perché migliorano la mobilità della flora e della fauna”, spiega il fotografo Alex Kemman, che tra il 2020 e il 2022 ha realizzato la serie Green veins of Europe, viaggiando in moto dai Paesi Bassi all’Italia, passando per Germania, Belgio, Francia e Svizzera, lungo un potenziale corridoio ecologico internazionale, per ragionare sulla possibilità di creare questo tipo di collegamenti in Europa.