“Il 2 maggio il dipartimento della difesa statunitense ha annunciato l’invio di altri 1.500 soldati alla frontiera messicana per contrastare il probabile aumento dei tentativi d’ingresso nel paese”, scrive l’agenzia Reuters. L’11 maggio scadrà infatti una misura anti-covid introdotta nel 2020 dall’amministrazione Trump, chiamata Title 42, che consentiva per motivi sanitari l’espulsione immediata dei migranti al loro arrivo via terra negli Stati Uniti. Per ora i militari svolgeranno prevalentemente compiti di sorveglianza e non parteciperanno in modo diretto a mantenere l’ordine.