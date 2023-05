◆ La mostra A hard man is good to find! è in corso alla Photographers’ gallery di Londra, nel Regno Unito, fino all’11 giugno 2023. Comprende immagini e materiali di John S. Barrington, Cecil Beaton, Guy Burch, Basil Clavering (noto come Royale), Rotimi Fani-Kayode, Bill Green (conosciuto come Vince), David Gwinnutt, Paul Hawk, Angus McBean e Ajamu X. È curata da Alistair O’Neill, professore di storia e teoria della moda alla scuola d’arte Central Saint Martins di Londra. La mostra è accompagnata dalle immagini vincitrici del premio assegnato dalla fondazione Deutsche Börse per la fotografia 2023.