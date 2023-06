Un campo di calcio realizzato ai piedi dell’Aoraki (monte Cook), che con i suoi 3.724 metri è la vetta più alta della Nuova Zelanda. L’obiettivo è promuovere il turismo in vista dei campionati mondiali di calcio femminile che si giocheranno in Australia e Nuova Zelanda a partire dal 20 luglio. È la prima volta che il torneo si svolge in due paesi. La partita inaugurale, Nuova Zelanda-Norvegia, è prevista a Auckland. Le squadre favorite sono gli Stati Uniti, vincitori degli ultimi mondiali, e l’Inghilterra, campione d’Europa. Ci sarà anche l’Italia.