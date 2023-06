Durante la Mermaid parade di Coney Island, una festa che si tiene ogni giugno a Brooklyn, New York, per celebrare l’arrivo dell’estate. La parata fu organizzata per la prima volta nel 1983 per rendere omaggio all’anima artistica e ribelle della città. I partecipanti sono incoraggiati a vestirsi in modo fantasioso, nella maggior parte dei casi con richiami a creature marine. È la più grande manifestazione di questo tipo negli Stati Uniti.