Oceani Le Nazioni Unite hanno dato il via libera definitivo al trattato per la protezione dell’alto mare, al di là delle acque territoriali, approvato dagli stati membri a marzo dopo dieci anni di negoziati. Il documento punta a proteggere le aree di alto mare – che rappresentano quasi due terzi degli oceani e dei mari del pianeta, e quasi metà della superficie terrestre – dall’inquinamento, dalla perdita di biodiversità e dalla crisi climatica. Un altro obiettivo è creare zone protette che coprano il 30 per cento della superficie marina entro il 2030, come previsto dalla conferenza Cop15 sulla biodiversità, in cui sarà limitata la possibilità di navigare, pescare e sfruttare i fondali. Per entrare in vigore il trattato dovrà essere ratificato da almeno sessanta paesi. Nella foto: un banco di tonni a pinne gialle