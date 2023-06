◆ “L’Antartide si sta riscaldando: cosa potrebbero fare i pinguini per adattarsi?”, chiede ai suoi alunni Michelle Liwacz, insegnante della scuola elementare Slackwood, in New Jersey, negli Stati Uniti. Il New York Times racconta cosa succede nel primo stato del paese che ha introdotto la crisi climatica come materia nelle scuole di ogni ordine e grado. I bambini presenti in aula hanno circa sette anni. Uno di loro dice che i pinguini potrebbero rinfrescarsi nell’oceano, ma poi cambia idea pensando che sarebbero attaccati dalle orche. Un altro chiede se i pinguini possano migrare in un altro posto freddo, come gli Stati Uniti in inverno. Una bambina suggerisce di costruire tanti igloo oppure, in alternativa, di trasferire i pinguini nel suo frigorifero di casa.