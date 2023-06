Sperduta nel deserto dell’Australia Meridionale, la cittadina di Coober Pedy è abitata da 1.500 persone, soprattutto uomini, che vivono in case sottoterra, scavate nell’arenaria. Un modo per proteggersi dalle condizioni estreme del luogo, con temperature che nei giorni d’estate arrivano a 45 gradi di giorno e di notte scendono bruscamente.

Malgrado il clima inospitale, da quando nel 1915 fu scoperto il primo giacimento di opale, la cittadina attira da tutto il mondo persone in cerca di fortuna. L’opale è un minerale prezioso apprezzato per la sua varietà di colori e la sua iridescenza. A seconda del tipo, del colore e del peso il suo prezzo può variare molto. Quello nero, per esempio, è tra i più pregiati e può costare più di quindicimila dollari australiani (quasi diecimila euro) al carato. Si stima che circa il 95 per cento degli opali preziosi venga dall’Australia e il 70 per cento proprio da Coober Pedy.