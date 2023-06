Purtroppo il mancato aiuto da parte delle autorità costiere fa parte della più ampia politica xenofoba dell’Europa per tenere i migranti lontani dai suoi confini. Tuttavia non dipende solo dall’Europa se le persone nei paesi in via di sviluppo, come il Pakistan, decidono di partire. Non è la prima volta che dei pachistani muoiono in mare, ci sono stati diversi incidenti. Uno particolarmente straziante, a febbraio di quest’anno, ha coinvolto l’atleta Shahida Raza, che non poteva permettersi le cure mediche per il figlio piccolo in Pakistan ed è affogata quando la barca su cui si trovava insieme a decine di altre persone si è schiantata contro gli scogli a Cutro, in Italia. Raza voleva dare un futuro migliore al figlio.