Una dieta basata sul digiuno intermittente, senza calcolare le calorie, avrebbe la stessa efficacia di una dieta dimagrante tradizionale. I ricercatori, scrivono gli Annals of Internal Medicine, hanno confrontato la perdita di peso di un gruppo che mangiava solo tra mezzogiorno e le otto di sera, senza calcolare le calorie, con quella di un altro che consumava il 25 per cento di calorie in meno. Dopo un anno non sono emerse differenze nella quantità di peso perso.