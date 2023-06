Il futuro della legge sul ripristino della natura appare in bilico dopo la bocciatura da parte della commissione ambiente del parlamento europeo. Il voto dell’assemblea plenaria è in programma a luglio. Il provvedimento, che prevede di riportare allo stato naturale una parte dei terreni agricoli, è osteggiato dal Partito popolare europeo (Ppe), che secondo Euobserver vuole ostacolare anche le altre iniziative europee in materia di sostenibilità per guadagnare consensi in vista delle elezioni europee del 2024.