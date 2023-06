Il 22 ottobre ci saranno quattordici candidati alle elezioni primarie dell’opposizione venezuelana per stabilire chi dovrà sfidare Nicolás Maduro alle presidenziali del 2024. Secondo il quotidiano spagnolo El País, la contesa sarà soprattutto tra due persone: il moderato Henrique Capriles e l’estremista María Corina Machado, soprannominata la “signora di ferro” dell’opposizione, un’ingegnera industriale di 55 anni. “Anche se è molto presto per qualsiasi pronostico, la donna che per anni è rimasta ai margini dell’opposizione, perché era contraria a qualsiasi strategia che non fosse mettere fine al governo socialista e chavista con qualsiasi mezzo, anche con la forza, potrebbe diventare la sfidante di Maduro” .