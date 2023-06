Nel 1990 Tom Stuker, abitante del New Jersey, negli Stati Uniti, comprò per 290mila dollari un pass che gli avrebbe permesso di volare un numero illimitato di volte con la United Airlines. In trentatré anni ha volato per 37 milioni di chilometri e visitato più di cento paesi. Ma il vero affarone sono stati i punti da frequent flyer con la United Airlines: ne ha raggiunti cinquemila nel 2009 e diecimila nel 2019. “Da allora ho vissuto come un sultano”, dice oggi Stuker, 69 anni, che con i punti si è pagato gli alberghi e i ristoranti più lussuosi del mondo, oltre a concedersi divertimenti come comparire in un episodio della serie tv Seinfeld, offrendo 451mila punti a un’asta di beneficenza.