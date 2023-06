Il presidente uscente, Julius Maada Bio ( nella foto ), ha vinto con il 56, 17 per cento dei voti le presidenziali del 24 giugno battendo il principale avversario, Samura Kamara. Per evitare il ballottaggio Bio doveva ottenere più del 55 per cento delle preferenze, scrive il Sierra Leone Telegraph. Il partito di Kamara ha respinto i risultati, giudicandoli non credibili. Il voto è stato segnato da tensioni: ci sono state aggressioni e intimidazioni ai danni dei funzionari della commissione elettorale e dei rappresentanti dell’opposizione.