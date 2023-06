Le bianche scogliere di Dover, nel sudest dell’Inghilterra, sono illuminate per mostrare l’aumento della temperatura media nel Regno Unito tra il 1884 e il 2022. Le strisce rosse, quasi tutte concentrate negli ultimi anni, indicano temperature più alte. Sono state proiettate anche sulla Cn tower a Toronto, in Canada, e sul ponte Benjamin Franklin a Filadelfia, negli Stati Uniti. La rappresentazione grafica delle temperature è stata creata nel 2018 dal climatologo Ed Hawkins dell’università di Reading e del National centre for atmospheric science, nel Regno Unito.