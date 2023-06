Il 26 giugno i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), in guerra con l’esercito regolare da metà aprile, hanno annunciato di aver conquistato la base principale di un’importante unità della polizia a Khartoum e di aver messo le mani su una grande quantità di armi e munizioni. Nella battaglia per il controllo della base sono morti almeno 14 civili. Il giorno dopo il comandante dell’esercito, Abdel Fattah al Burhan, ha lanciato un appello ai giovani del paese a unirsi ai suoi soldati e ha proclamato un cessate il fuoco in occasione della festività islamica dell’Eid al adha, scrive Al Jazeera.