La politica progressista Olivia Chow ( nella foto ) è stata eletta sindaca di Toronto, la città più grande e popolosa del Canada. Candidata del Nuovo partito democratico, ha sconfitto la candidata centrista Ana Bailao, vicesindaca nella giunta uscente. Chow ha 66 anni, è nata a Hong Kong ed è arrivata in Canada quando aveva tredici anni. “Le elezioni per il nuovo sindaco di Toronto erano state annunciate dopo che John Tory, in carica dal 2014, si era dimesso a causa delle rivelazioni su una relazione extraconiugale con una sua ex collaboratrice”, scrive il Toronto Star.