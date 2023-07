Ucraina La scrittrice Viktorija Amelina ( nella foto ), 37 anni, è morta per le ferite riportate il 27 giugno durante un bombardamento russo su un ristorante di Kramatorsk.

Nato L’ex premier norvegese Jens Stoltenberg, 64 anni, segretario generale della Nato dal 2014, resterà in carica fino all’ottobre 2024. Il suo mandato è stato prorogato per la quarta volta perché non è stato ancora trovato un accordo sul suo successore.