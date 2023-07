“Gli incentivi per la transizione energetica assicurati dalla Casa Bianca e dai governi dei singoli stati del paese stanno trasformando in oro la gestione dei rifiuti negli Stati Uniti”, scrive il Wall Street Journal. Le azioni delle principali aziende del settore, come la Waste Management e la Republic Services Rsg, hanno registrato rialzi record dopo che nell’agosto 2022 il presidente Joe Biden ha firmato il Climate, tax and healthcare bill. Gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e per riciclare i rifiuti promettono di rendere più redditizio lo sfruttamento delle discariche per produrre energia e recuperare materiali preziosi. La Waste Management e la Republic Services, continua il quotidiano, stanno costruendo impianti per catturare il metano contenuto nei fumi degli inceneritori. Inoltre stanno dotando le loro strutture di mezzi per il riciclaggio di materiali, come i flaconi di detersivo e le scatole di cartone, molto richiesti dalle aziende che cercano di tenere lontani dalle discariche e dagli oceani gli imballaggi e le confezioni dei loro prodotti. I proprietari delle discariche prevedono per i prossimi anni centinaia di utili in più grazie all’aumento della domanda di materiali riciclati e agli incentivi fiscali garantiti a chi produce energia senza aumentare le emissioni di anidride carbonica. Per questo la Republic Services ha stretto un accordo con il gruppo energetico Bp, che prevede la creazione di un’unità congiunta per la produzione di gas in 43 delle sue 206 discariche statunitensi. ◆