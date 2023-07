Salute Grazie all’accelerometro al loro interno, si potrebbero usare gli smartwatch per anticipare le diagnosi di parkinson, una malattia che influisce sui movimenti. Uno studio su Nature Medicine ha usato i dati dell’archivio Uk Biobank e modelli di apprendimento automatico per diagnosticare la malattia con l’aiuto degli orologi. In alcuni casi sarebbe possibile una diagnosi sette anni prima di quella clinica.