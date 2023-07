Un detenuto del carcere di Daytona Beach Shores in Florida, negli Stati Uniti, si è messo a piangere. “È la risposta che speravo di ottenere”, ha detto il poliziotto che lo aveva portato in prigione. Il detenuto era suo figlio, di tre anni e mezzo, e la sua colpa era di essersi fatto la cacca addosso. L’uomo è stato interrogato da un dipendente dell’ufficio locale per l’assistenza alle famiglie e ai bambini. Si è difeso dicendo che non era la prima volta che ricorreva a questo sistema per educare i suoi figli.