“Il mondo è abbastanza grande perché entrambi i nostri paesi prosperino”, ha detto la segretaria del tesoro statunitense Janet Yellen ( nella foto ) alla fine della visita a Pechino. Yellen ha aggiunto che lei e il presidente Joe Biden non considerano i rapporti tra Cina e Stati Uniti un conflitto tra due grandi potenze. La visita di Yellen non ha portato a nessun risultato concreto, ma il messaggio di entrambe le parti è che incontrarsi cordialmente è sempre meglio che farsi la guerra, scrive The China Project. “Le spaccature persistono e le restrizioni statunitensi al commercio di vari prodotti verso la Cina anche”, scrive il South China Morning Post.