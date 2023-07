Piogge Almeno 44 persone sono morte nelle alluvioni e nelle frane causate dalle forti piogge monsoniche che hanno colpito la Corea del Sud. Tredici automobilisti hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati in un tunnel sotterraneo a Cheongju. ◆ Una frana ha provocato almeno 15 vittime nel dipartimento di Cundinamarca, in Colombia.

Mare Lo sfruttamento minerario dei fondali marini potrebbe danneggiare gli ecosistemi. Nel luglio 2020 il Giappone ha condotto un test presso la dorsale sottomarina Takuyo-Daigo: un veicolo ha estratto del materiale ricco di cobalto dalle rocce, sollevando una nuvola di sedimenti, che si sono poi depositati sul fondale. L’area è stata analizzata un anno dopo, scrive Current Biology, senza che emergessero differenze di densità negli organismi che vivono attaccati al suolo, a parte quelli distrutti durante il test. Gli animali in grado di nuotare sono invece diminuiti, forse a causa della minore disponibilità di sostanze nutritive. Nelle zone adiacenti allo scavo la riduzione ha superato il 50 per cento. Nella foto: una protesta di Greenpeace a Praga contro l’attività estrattiva in fondo al mare