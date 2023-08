In Pakistan l’alluvione che nel 2022 ha colpito il bacino del fiume Indo ha provocato otto milioni di sfollati e quasi 15 miliardi di dollari di danni. Più di nove milioni di persone sono state spinte sotto la soglia di povertà. Si prevede che l’aumento di pioggia nella regione sarà distribuito in brevi episodi molto violenti. Ma se l’acqua fosse gestita in modo adeguato, potrebbe far aumentare la produzione agricola, compensando l’eventuale calo nell’India orientale.