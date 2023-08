◆ Ho molto apprezzato l’articolo di Valentina Pigmei (essenziale.it). Michela Murgia mancherà a tutti noi, anche a chi non ha avuto il piacere di conoscerla personalmente. Grazie a lei ci sentiamo tutte un po’ Morgane, ed è un conforto sapere che siamo in tanti e tante leggendo chi la ricorda e ne scrive. Francesca Padrini

◆ L’articolo dell’Afp sui migranti subsahariani deportati dalle autorità tunisine nel deserto libico (internazionale.it) m’indigna profondamente. Non so quanto questa realtà sia conosciuta dall’opinione pubblica ma temo che non attiri molta attenzione e non sposti di una virgola i nostri centri di interesse estivi. La morte di un solo individuo in qualche parte del mondo mi riguarda. E anche se subentra la consapevolezza e la frustrazione di essere impotente di fronte al cinismo dei governi, io voglio sapere, voglio essere informato. Non posso che ringraziare le voci che raccontano fatti che altri sbattono sotto il tappeto.

Carlo Buonincontro