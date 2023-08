I leader degli otto paesi della regione amazzonica – Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela – si sono incontrati per discutere del futuro della più grande foresta pluviale del pianeta. Il vertice ha dimostrato il rinnovato impegno del Brasile sul tema, ma “i leader non si sono messi d’accordo su come azzerare il tasso della deforestazione entro il 2030”, scrive la Folha de S. Paulo.