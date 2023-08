Canada Il governo ha chiesto l’intervento delle forze armate per arginare gli incendi in corso nella provincia della Columbia Britannica. Le autorità locali hanno ordinato a più di 35mila persone di lasciare le loro case.

Stati Uniti Il 23 agosto si è tenuto su Fox News il primo dibattito tra i candidati alle primarie del Partito repubblicano in vista delle presidenziali del 2024. Non c’era Donald Trump, nettamente favorito secondo i sondaggi, che ha detto di non voler partecipare a nessun confronto televisivo.