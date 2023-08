Il Gabon si prepara alle elezioni presidenziali, legislative e amministrative del 26 agosto. A una settimana dal voto, l’opposizione riunita intorno alla coalizione Alternance 2023 ha compiuto un passo importante designando un unico candidato: l’economista Albert Ondo Ossa. “È deciso”, titola il settimanale Echos du Nord. Ex ministro, Ossa è stato scelto per ostacolare la rielezione del presidente Ali Bongo Ondimba, al potere dal 2009. La famiglia Bongo governa il paese dal 1967. Secondo il quotidiano burkinabé Le Pays, per l’opposizione l’unica speranza è assicurarsi che le elezioni siano il più possibile trasparenti: “È una sfida importante, che bisogna accettare per evitare un voto rubato. Perché, come succede in molti paesi africani, non si organizzano le elezioni per perderle. Questo è vero soprattutto nel Gabon della dinastia Bongo”. ◆