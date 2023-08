Elefanti Secondo uno studio pubblicato su Applied Animal Behaviour Science, gli elefanti sono stressati dal contatto con i turisti. La ricerca è stata condotta al Knysna elephant park, in Sudafrica. Nel 2020 per alcuni mesi i turisti non hanno potuto frequentare il parco a causa della pandemia di covid-19. In questo periodo gli elefanti hanno mostrato meno segni di stress, tra cui toccarsi con la proboscide e agitare la coda. Il parco ha quindi deciso, scrive New Scientist, di vietare i contatti tra elefanti e turisti. Probabilmente il nervosismo degli animali è dovuto all’incontro con persone sconosciute. Gli elefanti del parco sono semiselvatici, in quanto rimasti orfani da piccoli e inadatti alla vita selvatica. Nella foto: elefanti al Knysna elephant park, in Sudafrica

Incendi I corpi di diciotto migranti sono stati trovati in una foresta devastata da un incendio nel nordest della Grecia. Altre due persone sono morte nei roghi che si sono sviluppati in altre regioni. ◆ Un incendio ha distrutto il 7 per cento della superficie dell’isola di Tenerife, in Spagna. ◆Dall’inizio dell’anno più di 15 milioni di ettari di vegetazione sono stati distrutti in Canada (una superficie più grande della Grecia).

Cicloni Il passaggio della tempesta tropicale Hilary ha causato una vittima nella penisola della Baja California, in Messico, e danni materiali nel sudovest degli Stati Uniti.

Alluvioni Le alluvioni nella provincia pachistana del Punjab, causate dalla decisione dell’India di sversare migliaia di metri cubi d’acqua nel fiume Sutlej, hanno costretto centomila persone a lasciare le loro case.

Terremoti Un sisma di magnitudo 6,1 sulla scala Richter ha colpito la capitale colombiana Bogotá. L’unica vittima è una persona che in preda al panico si è buttata dal decimo piano di un edificio.

Caldo In Svizzera lo zero termico è stato registrato per la prima volta a un’altitudine di 5.298 metri.

Epidemie Secondo l’Unicef, dall’inizio dell’anno più di ottomila bambini sono stati contagiati dal colera nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo.

Coralli L’agenzia statunitense Noaa ha affermato che episodi di sbiancamento dei coralli sono stati registrati in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Costa Rica, El Salvador, Panamá e Colombia, e ai Caraibi.

© EDGAR LEHR, COURTESY OF CONSERVATION INTERNATIONAL

Serpenti Una nuova specie di serpente (nella foto) è stata individuata in Perù. È stata chiamata Tachymenoides harrisonfordi in onore dell’attore Harrison Ford, noto per il suo impegno per l’ambiente.

