Per 24 anni lungo la linea Jubilee della metropolitana di Londra, nel Regno Unito, i treni sono passati dalla stazione di Green Park a quella di Westminster saltando la fermata intermedia di Charing Cross, che veniva usata come set cinematografico e per lo smistamento dei treni sulla linea. Recentemente, però, la fermata è stata ripristinata, suscitando confusione nei passeggeri. Un portavoce dell’azienda dei trasporti locale ha spiegato che Charing Cross era tornata in funzione per gestire meglio il traffico sulla linea. I viaggiatori avrebbero dovuto continuare a usare la stazione di Westminster ma, a causa di un “errore di comunicazione” nell’azienda, nessuno aveva avvertito i passeggeri. Ora il percorso corretto è stato ripristinato e i treni hanno ricominciato a saltare la stazione fantasma.