Salute Un ampio studio ha stabilito che l’efficacia delle lenti per computer non è dimostrata. Da alcuni anni sono in vendita occhiali speciali che dovrebbero assorbire la luce blu degli schermi e proteggere gli occhi. Ma secondo il Cochrane Database of Systematic Reviews, non è stato possibile dimostrare gli effetti positivi sugli occhi e il miglioramento della qualità del sonno.

Covid-19 Alcuni ricercatori statunitensi hanno monitorato per due anni i pazienti colpiti dal covid-19, confrontando la loro salute con quella di chi non era stato infettato. Il rischio di morte era maggiore per le persone infettate e ricoverate, ma non per gli altri pazienti. Tuttavia, le persone infettate ma non ricoverate avevano più sintomi, tra cui problemi gastrointestinali e cardiaci, rispetto a quelle non infettate. Lo studio è stato pubblicato su Nature Medicine.